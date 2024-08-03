Nilüfer'in Çamlıca Mahallesi'nde bulunan pazar alanı, kapsamlı bir dönüşüm geçirerek modern bir yaşam alanına dönüştü. Bu projede muhtarlık, mahalle iletişim merkezi, tuvaletler, çay ocağı ve bebek bakım odası gibi birçok hizmet sunuluyor. Ayrıca, alanın üst katında yeşil bir alan oluşturularak vatandaşların sosyal aktivitelerini gerçekleştirebileceği bir mekan sağlandı.

Çamlıca Kapalı Pazar alanı, 2 Ocak 2023'te başlanan inşaat çalışmalarının ardından tamamlanarak Temmuz 2023'te hizmete girdi. Pazar, 2 bin metrekare kapalı ve bin 741 metrekare açık alan olmak üzere toplamda 3 bin 741 metrekarelik bir alandan oluşuyor. Çarşamba günleri kurulan pazarın yanı sıra, cuma günleri de köylü pazarı düzenlenerek üreticiden tüketiciye doğrudan satış imkanı sunuluyor. Pazarın olmadığı günlerde, 1.750 metrekarelik kapalı alan otopark olarak hizmet veriyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, açılış konuşmasında projeyi "yaşam alanı" olarak tanımlayarak, burada muhtarlık, çocuk bakım odası ve mahalle iletişim merkezi gibi birçok hizmetin sunulduğunu belirtti. Ayrıca, kapalı pazar alanının vatandaşlara daha sağlıklı ve hijyenik alışveriş imkanı sağladığını vurguladı. Projenin maliyetinin 12 milyon 500 bin lira olduğunu ve inşaatın bir buçuk yılda tamamlandığını söyledi.

Açılışa katılan eski Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın, tesisi örnek bir proje olarak nitelendirerek, toplum merkezinin inşasını çok önemli bulduğunu ifade etti. Bu yeni tesis, hem pazar günleri hem de sosyal alanlarıyla geniş bir kullanım çeşitliliği sunarak dikkat çekiyor.