Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi Sokak Hayvanları Komisyonu, ilçelerde yaptığı inceleme ziyaretlerini sürdürüyor. Komisyon bu kez, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerini ziyaret ederek yapılan çalışmaları ve kurulacak doğal yaşam alanları ile ilgili çalışmaları inceledi.MANİSA (İGFA) - Sokak hayvanlarının daha sağlıklı koşullara ulaşmasına yönelik Manisa’nın 17 ilçesinde yürütülen çalışmaları inceleyen ve çalışmaların koordinasyonunu sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Sokak Hayvanları Komisyonu, her ay ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Nurcan Zeyrek’in de gönüllü olarak çalışmalarına eşlik ettiği Komisyon, Alaşehir’de ve Sarıgöl’de incelemelerde bulundu. Komisyon Başkanı Uğur Doğan, komisyon üyeleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner’den oluşan heyet, ilk olarak Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nu ziyaret ederek Alaşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve ilçeye yapılacak Doğal Yaşam Alanı’yla ilgili bilgi alarak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ahmet Öküzcüoğlu ve Selen Öküzcüoğlu’nun da eşlik ettiği heyet, Sokak Hayvanları Bakımevi’nde incelemelerde bulunarak veteriner hekimler ve teknikerlerle görüştü.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Kısırlaştırma çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Son 15 ayda 2 bin 200’ün üzerinde kısırlaştırma işlemi yapıldı. Bu hizmeti iki veteriner hekimimiz yürütüyor. Toplamda dokuz kişilik deneyimli bir ekibimiz var. Mama için ihaleye çıktık. Barınağımızın koşullarını iyileştirmek için ameliyathane kurduk ve bu alanı daha da geliştirmek için doğal yaşam alanı için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Alaşehir’in ardından Sarıgöl’e geçen heyet burada Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ve Ümran Akdeniz’le bir araya geldi. Doğal yaşam alanı çalışmaları hakkında bilgi veren Tahsin Akdeniz, “Bir yıldır emek veriyoruz. 15 gün önce Yeşiltepe Mahalle’mizde ormana ait 22 dönümlük bir yer tahsis edildi. Yerimiz hazır. Belli bir proje de hazırladık. Bayramdan sonra bir buçuk ay içerisinde tesisimizi hazırlarız” ifadelerini kullandı.

“BİLİM TEMELLİ VE ORTAK AKILLA ÇALIŞIYORUZ”

Komisyon Başkanı Uğur Doğan, “Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Sokak Hayvanları Komisyonu olarak, sokakta yaşayan can dostlarımız için uzun vadeli çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda, tüm ilçe belediyelerinde veteriner işleri müdürlüklerine destek veriyor, yerinde incelemeler yapıp birlikte çalışıyoruz. Sadece bakımevlerinin fiziki koşullarını değil aynı zamanda yürütülen uygulamaları da değerlendiriyor ve iyileştirme önerilerimizi paylaşıyoruz. Amacımız, bilim temelli, sürdürülebilir ve kalıcı bir sistem kurulmasını sağlamak. Bu süreçte elbette hayvan sağlığı kadar toplum sağlığını da çok önemsiyoruz. Çünkü sağlıklı bir kent yaşamı, tüm canlılar için güvenli ve dengeli bir çevreyle mümkün. Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Ferdi Zeyrek’in bizlere sağladığı destekle birlikte, ilçelerimizde hem sahada hem yönetimsel düzeyde önemli adımlar atıyoruz. VetBüs projesi, konteyner kısırlaştırma merkezleri ve doğal yaşam alanları çalışmaları bu çalışmaların birer parçası. Komisyonumuz yerel yönetimlerle, uzmanlarla ve gönüllülerle sürekli temas halinde. Bilimsel temellere dayanan ve sürdürülebilirliği esas alan bu yaklaşım sayesinde Manisa genelinde daha bilinçli, daha kapsayıcı ve daha insani bir hayvan politikası oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

“KOMİSYON ÇOK KIYMETLİ İŞLER YAPIYOR”

Komisyona bir hayvansever olarak gönüllü destek verdiğini belirten Nurcan Zeyrek, “Komisyon, geçtiğimiz bir yıl içerisinde çok değerli çalışmalara imza attı. Sağ olsun Ferdi Başkan’ımız, komisyona ve yürüttüğü çalışmalara büyük destek veriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından VetBüs projesi hayata geçirildi; bu sayede yaralanan hayvanlara anında müdahale edilebiliyor, kısırlaştırma gibi çok önemli hizmetler sunulabiliyor. Üstelik bu çalışmalar, 25 bin nüfusun altındaki ilçelerde yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen gerçekleştiriliyor. Ayrıca, konteyner tedavi ve kısırlaştırma merkezleri kuruluyor. Gölmarmara’daki ziyarette, yapılan merkezin klinik seviyesinde bir donanıma sahip olduğunu yerinde görme fırsatı da bulduk. İlçelerde hayvan yaşam alanlarının oluşturulması için de Komisyon gerçekten çok kıymetli işler yapıyor. Ben de bir gönüllü olarak bu çalışmalara katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diye konuştu.