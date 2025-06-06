Alt ligleri yakından ilgilendiren bu başvuruda, mevcut sistemde değişiklik yaratabilecek önemli düzenleme önerilerine yer verildi.

AltLigler isimli sosyal medya hesabı tarafından duyurulan bilgilere göre, başvurunun ilk maddesinde 1. Lig’deki takım sayısının sabitlenmesi talep edildi. Mevcut sistemde yaşanan belirsizliklerin ortadan kaldırılması amacıyla 1. Lig’deki takım sayısının 20’ye sabitlenmesi önerildi. Aynı zamanda, her sezon sonunda 2. Lig’den 4 takımın 1. Lig’e yükselmesi ve 1. Lig’den 4 takımın 2. Lig’e düşmesi gerektiği ifade edildi.

Başvurunun ikinci maddesinde ise 2. Lig kulüplerine yabancı futbolcu oynatma hakkı tanınması teklif edildi. Buna göre, 2. Lig takımlarının kadrolarında 3 yabancı oyuncuya yer verebilmesi önerildi.

Üçüncü maddede ise yabancı oyuncu kuralının kabul edilmemesi ihtimaline karşı bir alternatif sunuldu. Buna göre, Türki Cumhuriyetler’den 4 futbolcunun transfer edilerek oynatılmasına izin verilmesi talep edildi.

Yapılan başvurunun Türkiye Futbol Federasyonu tarafından nasıl değerlendirileceği merakla bekleniyor.