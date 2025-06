Bugüne kadar sucuk diye hile yaparak vatandaşa türlü türlü sakatat yediren firma bakanlığın listesine girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapan sahtekarları bir bir ifşa etmeye devam ediyor. Birçok bilinen markanın girdiği gıda sahtekarları listesine bir yenisi daha eklendi.

SUCUK DİYE NELER NELER YEDİRMİŞLER!

Bakanlığın resmi sitesinde yayınlanan yeni listede Kayserili bir sucuk firması da yer aldı. Listede sucuk diye satılan ürünün içinde yer alanlar şok etti.

Bakanlık, DNC Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Arda Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adlı firmanın sucuğunda deri dokusu, gıda boyası kanatlı et tespiti ve sakatat (baş) eti tespit edildiğini bildirildi.

Bakanlık tarafından gıda sahtekarı firma hakkında işlem başlatıldığı açıklandı.