Etkinlikte, barınaktaki kediler, köpekler ve keçiler, özel olarak dikilmiş renkli kıyafetlerle minik ziyaretçileri ağırladı. Bayram havasında geçen etkinlikte, hayvan dostları uzun süre sevgiyle karşılandı. Öğrenciler, barınaktaki kedi ve köpeklerin kulübelerini boyama fırsatı buldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, etkinliğe katılan öğrencilere ve vatandaşlara hitap ederek, hayvanların yılın her günü düşünülmesi gereken varlıklar olduğunu vurguladı. “Sadakat ve sevgileriyle yanımızda olan bu can dostlarımızı unutmamalıyız,” diyen Aydın, çocukların hayvanları ve doğayı sevip korumalarının önemine dikkat çekti.

Başkan Aydın, Türkiye’nin en modern hayvan barınaklarından biri olan Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde 60 personel ile hizmet verdiklerini belirtti. Merkezin, 900 hayvan kapasitesine sahip olduğunu ve özel kedili villalar bulunduğunu sözlerine ekledi. Etkinliğin sonunda öğrencilere “Hayvan Dostu Sertifikası” verildi.