Televizyon ve sinema dünyasının tanınan isimlerinden Halit Ergenç, uzun yıllardır sürdürdüğü farklı bir uğraşıyla gündeme geldi. Ergenç’in yaklaşık 15 yıldır profesyonel ses sistemleri ve yüksek segment hoparlörler üzerine çalıştığı, tasarım ve üretim süreçlerinde aktif olarak yer aldığı belirtildi.

“Bursa’da dünya standartlarında hoparlör üretiyoruz”

Hoparlörlerin yalnızca teknik özelliklerine değil, tasarım ve kullanıcı deneyimine de önem verdiklerini anlatan Ergenç, Bursa’daki üretim çalışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Evet, biz Bursa’da dünya standartlarında high end hoparlör üretiyoruz. Bizim sattığımız şey sadece bir bir hoparlör değil, zaten şeklinden de anlaşılacağı gibi. Onlar biraz sanat eseri, her biri elde yapılıyor tek tek. Müşterimizin isteği doğrultusunda onların istediği renk ve desenlerle üretebiliyoruz. Bizim için en güzel olacak sesi almak üzere senelerce çalıştık. Denemediğimiz şey kalmadı. Her biri kendi klasmanında, her biri kendi klasının en üstü olan komponentlerle istediğimiz doğrultuda, dinleyen insana en iyi deneyimi yaşatacak hoparlörü elde ettik."

Hollywood setine ürün temsilcisi olarak gitti

Ergenç’in hoparlör sektöründeki çalışmaları kendisini Hollywood yapımı bir filmin setine kadar götürdü. Warner Bros’un talebi üzerine “Tom ve Jerry” filminin Londra’daki çekimlerine ürün temsilcisi olarak katılan Ergenç, sette oyuncu kimliğini ön plana çıkarmadığını anlattı.

Ürünlerden ayrı olarak Londra’ya gittiğini belirten Ergenç, hoparlörleri teslim aldıktan sonra set için hazırladığını ve çekimler boyunca ürünlerin başında bulunduğunu söyledi.

Ergenç, yaşadıklarını, “Londra’ya ürünlerden ayrı gittim. Orada hoparlörleri teslim alıp açtım ve temizledim. Doğrudan bir ürün mümessili olarak stüdyoya girdim, oyuncuları gördüm. Tek amacım hoparlörlerimizi korumak ve ekranda iyi görünmelerini sağlamaktı. Arada cihazları parlatıyordum” sözleriyle anlattı.