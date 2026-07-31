Kaza, saat 12.30 civarında Bursa-Balıkesir yolu Harmanlı mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Şengül B. (57) idaresindeki 34 GCE 148 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki sulama kanalına devrildi. Kazada Şengül B. ile araçtaki Faik Ö. (68), Melek U. (56), Fatma I. (51), Şule Ç. (49) ve 5 yaşındaki Aytekin Ayaz B. yaralandı. İhbar sonrasında olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.