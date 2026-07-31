Sohbet havasında gerçekleşen buluşmada, Başkan Alper Taban Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde sürdürülen altyapı ve üstyapı çalışmalarına değindi. Vatandaşların beklentileri doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi ile yapılan istişare ve koordinasyonun sağlıklı şekilde sürdüğünü kaydeden Taban, “Vatandaşlarımız asfalt bekliyor, üstyapı çalışmalarının tamamlanmasını bekliyor. Biliyoruz. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyemiz asfalt uygulamasında önceliği Kozluca ve civarına verecek. 10 güne kadar burada çalışmalar başlayacak. 2. sırada da Karalar yolu asfalt uygulaması bulunuyor. Ertuğrulgazi Mahallesi, Akhisar, Cumhuriyet ile birlikte; Fatih, Mahmudiye ve Turgutalp Mahallelerimizde belirli noktalarda asfalt uygulaması olacak. Sathi kaplama ise şu an Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ tarafından; Turgutalp, Fevziye, Elmaçayır, Paşaören bağlantı yolları, Eymir Mahallesi, Çiftlik Mahallesi ile Fatih Mahallesi Sönmez Sokakta planlanıyor. İnegöl Belediyesi olarak biz de Yenice, Turgutalp, Kemalpaşa, Süleymaniye Mahallelerinde asfalt çalışma programımızı hazırladık. Ertuğrulgazi, Akhisar ve Cerrah Mahallelerimizde de sathi kaplama uygulamalarımız olacak” dedi.

ŞEHRİN DÖRT BİR YANINDA PROJELER YÜKSELİYOR

Alper Taban, İnegöl Belediyesi’nin öne çıkan projelerine de değindi. Alanyurt’ta meydan projesinin tamamlandığını hatırlatan Başkan Taban, “Yine Alanyurt Yüzme Havuzu projemiz devam ediyor. Bursa-Ankara karayolunda Ağaç İşleri Kavşağımız hizmete girdi, Şehitler Kavşağı ulaşıma açıldı, yan bağlantı yollarında çalışmalar sürüyor. Kanal İnegöl-2 projesini hayata geçiriyoruz. DSİ’nin destekleriyle dere ıslah çalışmaları başladı. Botanik Nikah ve Etkinlik Salonları Projesinde çalışmalar sürüyor 2027 yılı yaz sezonuna yetişecek inşallah. Alternatif toplu ulaşım çalışmaları kapsamında ilk metrobüs hattı deneme sürüşünü gerçekleştirdik. Kanal İnegöl’de Gastro Kafe hizmet vermeye başladı. KYK Erkek Öğrenci Yurdu yapımında sona gelindi. Millet Bahçesinde çalışmalar sürüyor. TOKİ 4. Etap inşaat çalışmaları sürüyor. 5. Etapta 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İnegöl’e 4000 konut yapılacak. Hamzabey Kıyı Şeridi Rekreasyon Projesi çalışması devam ediyor. Akhisar Kapalı Spor Salonu hizmete girdi. Hayvan Pazarı GES projesi geçen yıl tamamlandı. Yeni Şehrimize yeni Nöbetçi Kitaphaneler kazandırıyoruz. Kuzey çevre yolu çalışmalarımız devam ediyor. Yeni stadyum için de protokol imzalandı” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Dönemin en öne çıkan çalışmalarının kentsel dönüşüm uygulamaları olduğuna da dikkat çeken Taban, “Turgutalp Kentsel Dönüşüm Projesinde 2. ve 3. etaplarda zemin iyileştirme çalışmaları sürüyor. Bu çalışmaların tamamlanmasının hemen ardından temel aşamasına geçilecek. Alanyurt Kentsel Dönüşüm Ofisimizi açtık. Orada da süreci başlattık vatandaşlar görüşmelerimiz yapılıyor. Burası toplam 90 hektar alan, Alanyurt’un %17’sini kapsıyor. Turgutalp Kentsel Dönüşüm Projesinin 6 katı büyüklüğünde. Ayrıca merkezde de yine Ek Hizmet Binası Dönüşüm Projesi için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Projelerin yanı sıra rutin belediyecilik çalışmalarına ilişkin de bilgiler veren Başkan Taban, basın mensuplarının gündeme ve projelere dair sorularını da yanıtladı.