Sektörel anlamda durağan bir dönem geçirilmesine rağmen, yatırımlarını sürdüren ve son teknolojik ürünlerle üretim kapasitesini arttıran Orçam Furniture, kesim, bantlama, delik, montaj ve ambalaj bölümlerinde vardiyalı olarak istihdam edilmek üzere onlarca kişiye iş fırsatı sunacak ilan yayınladı.

Homag makinelerini kullananlar ile Woodwop programlarını kullananlara öncelik verilecek alımlarda müracaatlar şahsen yapılacak.

Firma yayınladığı ilanda iş arayanları Hamzabey OSB Çayırlı Mahallesi 1. Cadde üzerinde yer alan Orçam Furniture'ye davet etti.