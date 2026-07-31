Güneştepe Mahalle Muhtarı Savcı Akgün, Hamitler ile sınır konumdaki Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kent Mezarlığı'ndaki sıkıntıyı Yalıçiftlik Sokak'tan gelen şikayetler üzerine Büyükşehir Belediyesi'ne aktardıklarını belirtti.

Muhtar Akgün, "Güneştepe Mahallesi Yalıçiftlik Sokak'ta ikamet eden bina sakinlerinin toz kalkması yakınmaları üzerine muhtarlık olarak talep ettiğimiz mezarlık iç yol asfalt kaplama isteğimiz Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanarak soğuk asfalt çalışmasına başlanmıştır" dedi.