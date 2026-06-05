Dilan Polat'ın korumalığını yapan, aynı zamanda eşi Engin Polat’ın kuzeni olan Can Polat İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Can Polat'ın cenazesi 4 Haziran Perşembe günü cenaze namazının kılınması için Ataşehir Küçükbakkalköy Merkez Camii'ne getirildi.

Cenaze töreninde Can Polat'ın kızı sinir krizi geçirirken annesi de Dilan Polat'a öfkesini dile getirdi. Öte yandan sosyal medyada Engin Polat'ın cenazeye çelik yelek giyerek geldiği iddiaları da gündeme geldi ama iddialara dair resmi bir açıklama yapılmadı.

İSTANBUL EMNİYETİ BÖYLE ÖNLEM ALDI

Cenaze törenine dair ise bilinmeyen bir detay gündeme geldi.

Özlem Gürses'in yayınına katılan İhsan Yalçın şu iddiada bulundu: "Burada bir detay var. İstanbul Emniyeti bugün o cenaze törenindeydi. İstanbul istihbarat polisleri cemaatin arasına karıştılar. Çünkü yeni bir saldırı olabilir. Malum örgütlü bir yapıdan bahsettik ya Polatlar da uzunca bir süredir tehdit ediliyordu. Bu cenaze töreni polisler tarafından kayda alındı. Orada başka bir örgüt mensubu olabilir mi diye. Emniyet böyle bir önlem aldı."

Öte yandan olayın şüphelisi olan 2003 doğumlu Serhat isimli zanlı yakalandı. Katil zanlısı asıl hedefin ise Engin Polat olduğunu söyledi.