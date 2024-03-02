Çanakkale’nin Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 14’ü çocuk, 31 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-7) tarafından Ezine ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-16’ tarafından hareket halindeki lastik bot içinde 14’ü çocuk toplam 31 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.