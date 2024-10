Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’nde, Asayiş ve Trafik ekiplerinde kullanılacak 10 yeni araç hizmete başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edilen 10 araç hizmete başladı. Asayiş ve Trafik ekiplerinde kullanılmak üzere birimlere dağıtılan araçlar için tören düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Emniyet müdür yardımcıları, birim müdürleri ve emniyet teşkilatı katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, “İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya‘nın talimatları ve tensipleriyle ilimize yaklaşık 10 tane yeni araç daha gönderildi. Bu araçlarla ilgili tabii hem toplumun huzuru, güvenliğin sağlanması noktasında daha aktif, daha proaktif polislik anlayışıyla daha hızlı ve teknolojik imkanları kabiliyetli araçlarımızı Çanakkale’mizin huzur için 24 saat görev yapan personelimizle birlikte daha etkin ve verimli görev yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Vali Ömer Toraman ise, “Emniyet teşkilatımız diğer kolluk birimleriyle birlikte Jandarma, Sahil Güvenlik, vatandaşımızın huzuru ve güveni için 7/24 esasına göre büyük bir özveriyle vazifesini icra etmektedir. Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya beyefendi, Türkiye’nin huzuru ifadesiyle, memleketimizin her bir köşesinde huzurun tesisi için, teşkilatlarımızın motivasyonu için, onların daha iyi hizmet etmesi için her türlü gayreti göstererek, her türlü desteği vererek, bu alanda güç ve imkan ve kabiliyetimizi arttırıyor. Biz Çanakkale’nin huzuru için 7/24 vazifemizin başındayız. Suçun önlenmesini, oluşmasını önlemek yanında suç işleyenlerin de peşindeyiz. Onların da hak ettikleri cezaya çarptırılması için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Hiç kimsenin Çanakkale’nin huzurunu bozmasına müsaade etmeyeceğimizi, bu konuda kararlılıkla mücadele edeceğimizi, burada bulunan kahraman teşkilat mensubu arkadaşlarımızla hep beraber bu amaçlı doğrultusunda çalışacağımızı bir kere daha ifade ederek, araçlarımızın hayırlı uğurlu olmasını, kazadan beladan muhafaza etmesin yüce Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua ile araçlar Vali Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Emniyet müdür yardımcıları tarafından görevlerine başlamak üzere uğurlandı.