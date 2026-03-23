Çanakkale'de Çalı Balıkçılığa ait balıkçı teknesi avlanmak için Gelibolu açıklarında ağlarını denize saldı. Balıkçılar ağlarını çektiği sırada balıkların arasında caretta caretta olduğunu gördü. Duyarlı balıkçılar caretta carettayı denize geri saldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çalı Balıkçılık teknesi tayfasından Oktay Şahin, 'Çanakkale Boğazı Gelibolu açıklarında Çalı Balıkçılık teknesi ile avlanıyorduk. Ağlarımızın sonuna yaklaştığımızda caretta caretta kaplumbağası ağlarımıza denk geldi. Onu incitmeden nazik bir şekilde ağlarımızın içinden alıp ait olduğu yere, denize iadesini yaptık. Çalı Balıkçılık olarak hiçbir deniz canlısına zarar vermeden ait olduğu yere, denize iade ediyoruz. Genelde bu caretta carettalar Çanakkale Boğazı ve Ege Denizi'nde çıkıyor. Bizim avlanma bölgemiz buraları olduğu için zaman zaman ağlarımıza takılan bu canlara zarar vermeden denize iade ediyoruz' dedi.