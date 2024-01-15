Çanakkale’de akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

Konuyla ilgili olarak Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra batı kesimlerde başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Çanakkale’nin güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karsı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları önemle rica olunur” denildi.