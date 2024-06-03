Çanakkale’de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda araç içinde Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipler, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye devam ediyor. Bu kapsamda Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda araç içinde Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı. Araçta 4 can yeleği, 6 şambrel ve 10 bin TL ele geçirildi. İnşaat işçisi şüpheli F.D. göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. Şüpheli F.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.