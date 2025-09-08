Özlem Kayalı İlkokulu’nda 2025-2026 eğitim öğretim yılı ve İlköğretim Haftası nedeniyle açılış töreni düzenlendi. Yeni eğitim öğretim yılında ilk ders zili çaldı. Çanakkale’de 389 okulda, 78 bin 83 öğrenci ve 7 bin 250 öğretmenin ilk dersi ’Yeşil Vatan’ oldu. Düzenlenen açılış törenine; Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, il protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldı.

Törenin ardından, yeşil vatan teması çerçevesinde düzenlenen ağaç dikim etkinliğine katılan Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, daha sonra okulun sınıf ve atölyelerini gezdi.