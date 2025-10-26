Sabah saatlerinde gram altın 5 bin 855 liradan alınırken 5 bin 937 liradan satılıyor. 22 ayar altının gramı 5 bin 353 liradan alınıp 5 bin 603 liradan satılırken, 14 ayar altının gramı 3 bin 235 liradan alınıp 4 bin 347 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 9 bin 593 liradan alınırken 9 bin 683 liradan satılıyor. Eski çeyrek altın ise 9 bin 517 liradan alıcı bulup 9 bin 624 liradan satışta. Yarım altın 19 bin 186 liradan alınıp 19 bin 355 liradan satılırken, tam altın 38 bin 255 liradan alınıp 38 bin 556 liradan işlem görüyor.

