

Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Cerrah Mahallesinde evde oyun oynayan 3 yaşındaki A.K., salonda sehpanın üzerinde bulunan çaydanlığa çarptı. Devrilen çaydanlıkta bulunan sıcak su küçük çocuğun sırtına ve yüzüne geldi. Vücudunda yanıklar oluşan küçük çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk, yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ