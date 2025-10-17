Türkiye'de zorunlu eğitimin yapısında köklü bir dönüşüm gündemde. Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu tarafından hazırlanan, lise eğitiminin yeniden şekillendirilmesine ilişkin değerlendirme raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletildi.

Zorunlu Eğitim Kısalıyor

Kurul, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle birlikte yürüttüğü çalışmada, zorunlu eğitimin süresine dair mevcut sistemin eleştirisini ve olası alternatifleri tartışmaya açtı. Bu çerçevede kamuoyunda “12 yıllık zorunlu eğitim” uygulamasının azaltılıp azaltılmayacağı tartışmaları da yoğunlaşmış durumda. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçmişte yaptığı açıklamalarda, "12 yıllık zorunlu eğitimin süresinin azalması yönünde bir kamuoyu oluştuğunu" ve bu konuda revizyon planladıklarını belirtmişti. Reform önerileri arasında lise kademesinin bazı sınıflarının isteğe bağlı hâle getirilmesi ya da zorunlu eğitim süresinin kısaltılması gibi seçenekler de yer alıyor.

11. Sınıfta Diploma, 12'de Uzmanlaşma

Türk Eğitim Derneğinin düşünce kuruluşu TEDMEM, tartışmalar sürerken "Ortaöğretimi Yeniden Düşünmek" başlıklı bir rapor yayınlamıştı. "Türkiye artık eğitime erişimi değil, eğitimin niteliğini tartışmalıdır." denilen raporda istihdama katılmak isteyen liselilere 11. sınıf sonunda diploma verilmesi; 12. sınıfın ise uzmanlaşma olması teklif edilmişti.