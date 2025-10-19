Kamuoyunda bir süredir gündemde olan “zorunlu eğitimin kısaltılması” önerisi, hem destek hem de eleştiri alan bir konu olarak tartışılmaya devam ediyordu. Bu tartışmalardan hareketle Millî Eğitim Bakanlığı, yeni lise modeline ilişkin bir rapor hazırlayarak kabinede sunum gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre bakanlığın önerdiği sistem “2+2 modeli” üzerine kuruluyor. Buna göre öğrenciler, ilk iki yılı tamamladıktan sonra isterlerse temel diploma alarak eğitimlerini sonlandırabilecek, isteyenler ise kalan iki yılda mesleki ya da akademik eğitime yönelebilecekti. Böylece amaç, eğitimi kısaltmak değil, öğrencilerin yetenek ve ilgi alanlarına göre yönlendirilebileceği esnek bir yapı oluşturmak olacaktı.

Kabinede yapılan sunumun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Taslak üzerinde biraz daha çalışın” talimatı verdiği öğrenildi. Erdoğan’ın bu kararında, eğitimciler ve sendikalardan gelen eleştirilerin yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun hazırladığı değerlendirme raporunun da etkili olduğu belirtiliyor. Kurulun Cumhurbaşkanı’na sunduğu raporda, 2+2 modelinin özellikle dezavantajlı bölgelerde eğitimden kopma ve okulu erken bırakma gibi olumsuz sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

NORM FAZLALIĞI ENDİŞESİ

Bunun yanı sıra 2012 yılında 4+4+4 sistemine geçildiğinde, yani ilkokul eğitiminin beş yıldan dört yıla inmesinden dolayı 42 bin 500 sınıf öğretmeni norm fazlası olmuştu. Benzer bir durumun yaşanacağı ve öğretmenlerin etkilenme ihtimali endişesi dile getirildi. Ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, yani yeni müfredatının uygulanmasında ikinci eğitim öğretim yılına yeni girilmişken, atılan yeni adımların, yapılan yeni düzenlemelerin tam olarak oturması için çalışmaların bir süre daha devam etmesi gerektiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun, Millî Eğitim Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı çevrim içi toplantıda benzer eleştirileri dile getirdiği ve Süre ve biçimin değil; nitelik ve anlam tartışılmalı” değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan Eğitim Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimat vermesi durumunda yeni lise modeli için bir rapor çalışması yapacaklarını da belirtti.