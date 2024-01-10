Çanakkale’de dün öğleden sonra başlayan ve devam eden kar yağışı Lapseki ilçesinde ulaşımın güçlükle sağlanmasına neden oluyor. İl genelinde 46 köy yolu ulaşıma kapanırken, 28 ekip kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteorolojinin dün Çanakkale için verdiği kar ve fırtına uyarısı il merkezi başta olmak üzere ilçelerde de etkisini sürdürüyor. İl genelinde dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kent merkezi sabah saatlerinde kısmen beyaza bürünürken, Eceabat, Gelibolu, Çan, Yenice, Bayramiç, Biga ve Lapseki ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Fırtınayla birlikte tipi şeklinde yağan kar yağışı Çanakkale-Lapseki karayolunda ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Lapseki-Çanakkale karayolu üzerinde maddi hasarlı kazalar da meydana gelirken, Karayolları ekipleri yolun kapanmaması için aralıksız olarak kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Yoğun yağış sebebiyle il genelinde 46 köy yolu ulaşıma kapandı. 28 ekip, kapanan köy yollarını açmak için hummalı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Fırtınayla birlikte tipi şeklinde yağan kar yağışı nedeniyle Çanakkale-Biga karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırırken; yetkililer, sürücüleri daha dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.

Çanakkale ve 6 ilçede eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi

Çanakkale’de olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 6 ilçede eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Çanakkale Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Alınan son meteorolojik verilerin değerlendirilmesine göre olumsuz hava şartlarının ulaşımda aksamaya sebep olabileceği değerlendirildiğinden, 10.01.2024 Çarşamba günü, il merkezi ile Ezine, Bayramiç, Yenice, Çan, Eceabat ve Biga ilçelerinde, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

ÇOMÜ’de eğitme 1 gün ara verildi

Öte yandan, Çanakkale’de etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) eğitime bir gün ara verildi. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, “Meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı devam edeceğinden öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin tüm yerleşkelerinde 10.01.2024 Çarşamba günü eğitime 1 (bir) gün süre ile üniversitemiz senatosunca ara verilmiştir. Birimlerimizdeki bölüm ve programların ilgili tarihe denk gelen final sınavlarının telafi programları, sınavlar yine final haftasında olacak şekilde ilgili akademik birim tarafından belirlenerek ilan edilecektir” ifadelerine yer verildi.

Feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan tüm seferler iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe’den saat 15.00 seferleri, Gökçeada’dan ise 13.00 ve 18.00 seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı’nda etkisini artıran fırtına ve kar yağışının yanı sıra düşük görüş deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Boğaz trafiği saat 10.10 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir atma bölgelerinde beklemeye başladı.