HSBC USA, Jordan Kuwait Bank ve Bank of China'dan sonra İsviçre merkezli Habib Bank AG Zurich da siber saldırıya uğradı.

Rus hacker grubu Qilin, yıllık geliri 750 milyon doları aşan bankaya saldırı düzenleyerek çok sayıda müşterinin verisini ele geçirdi.

Hacker grubu Qilin, 5 Kasım tarihli açıklamasında İsviçre merkezli Habib Bank AG Zurich’i yeni hedef olarak seçtiklerini ve 2,5 terabayttan fazla veri ile yaklaşık 2 milyon dosyayı ele geçirdiklerini duyurdu. Grup, çalınan pasaport numaraları, hesap bakiyeleri, işlem bildirimleri ve banka yazılımına ait bazı kodları paylaşırken, siber güvenlik platformu Cybernews verilerin gerçek müşteri bilgileriyle uyumlu olduğunu tespit etti.

Dünya genelinde 587 ofis ve 7 bin 900’den fazla çalışanı bulunan, Türkiye’de de şubeleri olan banka, saldırıya dair resmi bir açıklama yapmazken, yetkililer güvenlik ihlalini doğruladı. Türkiye operasyonlarının bu saldırıdan etkilenip etkilenmediği ise henüz netleşmedi.

Qilin’in son iki yılda Nissan, Volkswagen, Asahi Holdings, SK Telecom ve ABD merkezli MedImpact gibi büyük şirketleri hedef aldığı ve ele geçirdiği verileri fidye amacıyla kullandığı biliniyor.