Çanakkale’nin Yenice ilçesinde gece saatlerinde kaybolan engelli Halil Özer’in (35) cansız bedeni Gönen Barajı çevresindeki çayın içerisinde bulundu.

Gece saat 01.00 sıralarında Yenice ilçendeki evinden ayrılan engelli Halil Özer’den bir daha haber alamayan aile durumu polise bildirdi. İhbar üzerine ekipler ilçe genelinde çalışma başlattı. AFAD ekipleri tarafından yoğun bir arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Özer’in cansız bedeni mezarlık yanı mevkiinde Gönen Barajı ve Hidroelektrik Santraline giden çayın içerinde bulundu. Ekipler tarafından sabah saat 09.30 sıralarında arama tarama çalışmaları sırasında bulunan Özer’in cansız bedeni, savcının yaptığı inceleme sorası Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.