Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde tek katlı bir yer evinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi, evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Muratlı’nın Aşağısevindikli Mahallesi 1205. Sokak’ta sabah saatlerinde, sobadan çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Söndürme çalışmalarının ardından evde soğutma çalışması yapıldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen H.G., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. H.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın sonucu evde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.