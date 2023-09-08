Çanakkale İl Emniyet Amirliği Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından motosikletli araç sürücülerinin trafik güvenliğinin sağlanması, kamuoyunun da farkındalığının arttırılması amacıyla "kaskınla yol ver hayata" sloganıyla kampanya ve bilgilendirme çalışması yapıldı.

Merkez İskele Meydanı ve Fetvahane sokakta trafiğin yoğun olduğu alanlarda uygulama yapan polis ekipleri, motosiklet sürücülerini tek tek durdurarak denetim yaptı. Kask takan motosiklet sürücülerine teşekkür eden ekipler, kask takmayanlara ise takmama nedenlerini sorarak bilgilendirici broşür dağıttı. Uygulamanın sürücülerin can güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığını belirten motosiklet sürücüleri, trafik ekiplerine teşekkür etti. Çalışma ile ilgili bilgi veren Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü Sevil Yıldırım Yüce, "Trafik kazalarının, can ve mal kayıplarının ve yaralanmalarının en aza indirilme amacıyla Çanakkale ilimizde iskele meydanında motor kullanıcılarına yönelik bilgilendirme yapıyoruz. Kaskın önemini vurgulayan bilgilendirme yapıyoruz. Amacımız sürücülere ceza yazmak değil kaskın hayati önemini vurgulamak" dedi.