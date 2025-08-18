Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'deki hane halklarının sosyoekonomik durumunu ortaya koyan kapsamlı bir çalışmayı ilk kez yayımladı. İdari kayıtlar kullanılarak 26 milyondan fazla hane için hesaplanan Sosyoekonomik Seviye (SES) skoru, il ve ilçe bazında ilk kez resmi istatistik olarak kamuoyuyla paylaşıldı. Bu çalışma, hanelerin gelir seviyesi, eğitim düzeyi ve meslek bilgilerini bir araya getirerek sosyoekonomik statülerini belirliyor. 2022, 2023 ve 2024 verileriyle hazırlanan raporun referans dönemi 2023 yılı olarak belirlendi.

SES skoruna göre Türkiye’de hanelerin yalnızca yüzde 1,1’i en üst seviyede yer alıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir üst gruplarda öne çıkarken; Çankaya, Kadıköy ve Beşiktaş en yüksek SES skoruna sahip ilçeler oldu. En düşük seviyedeki ilçeler arasında ise Çamoluk, Derebucak ve Doğanşar bulunuyor.

BURSA EN ÜST SEVİYEDE 4’NCÜ SIRADA

Bursa’da Sosyoekonomik Seviye (SES) skoruna göre hanelerin yalnızca yüzde 12,1’i en üst seviyede, yüzde 17,5’i üst altı seviyede, yüzde 38,6’sı orta seviyede, yüzde 16,8’i alt seviyede, yüzde 14,9’u ise en alt seviyede yer alıyor. Bursa, İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra üst gruplarda 4’ncü sırada yer alıyor.

İNEGÖL’ÜN YARISI ORTA SEVİYEDE

İnegöl’de Sosyoekonomik Seviye (SES) skoruna göre hanelerin yalnızca yüzde 7,4’ü en üst seviyede, yüzde 15,9’u üst altı seviyede, yüzde 41,9 orta seviyede, yüzde 19,7’si alt seviyede, yüzde 15’si ise en alt seviyede yer alıyor.

HANELERİN SADECE YÜZDE 1,1'İ EN ÜST SOSYOEKONOMİK SEVİYEDE

Araştırmaya göre, Türkiye'deki hanelerin sadece yüzde 1,1'i en üst sosyoekonomik seviyede yer alırken, yüzde 11,0'ı üst seviyede, yüzde 16,4'ü üst altı seviyede, yüzde 19,7'si üst orta seviyede, yüzde 16,5'i alt orta seviyede, yüzde 18,6'sı alt seviyede, yüzde 16,7'si ise en alt seviyede bulunuyor.

İllere bakıldığında; İstanbul, Ankara ve İzmir, üst düzey sosyoekonomik grupları barındıran başlıca merkezler olarak öne çıkıyor. En üst ve üst seviye grubundaki hanelerin yüzde 28,6'sı İstanbul'da, yüzde 11,5'i Ankara'da, yüzde 6,7'si İzmir, yüzde 3,9'u Bursa ve yüzde 3,3'ü ile Antalya'da yer alıyor.

Ankara: Hanelerin yüzde 2,5'inin en üst seviyede, yüzde 16,5'inin üst seviyede, yüzde 20,0'ının üst altı seviyede, yüzde 17,5'inin üst orta seviyede, yüzde 17,4'ünün alt orta seviyede, yüzde 14,0'ının alt seviyede, yüzde 12,2'sinin ise en alt seviyede yer aldığı görüldü.

İstanbul: Hanelerin yüzde 2,4'ünün en üst seviyede, yüzde 16,4'ünün üst seviyede yüzde 19,0'ının üst altı seviyede, yüzde 18,6'sının üst orta seviyede, yüzde 17,2'sinin alt orta seviyede, yüzde 13,8'inin alt seviyede, yüzde 12,6'sının en alt seviyede bulunduğu görüldü.

İzmir: Hanelerin yüzde 1,2'si en üst seviyede, yüzde 12,4'ü üst seviyede, yüzde 17,6'sı üst altı seviyede, yüzde 18,8'i üst orta seviyede, yüzde 17,8'i alt orta seviyede, yüzde 17,1'i alt seviyede, yüzde 15,0'ı en alt seviyede yer aldı.

İLÇELERE GÖRE SES DAĞILIMI NASIL OLDU?

İlçeler bazında yapılan analizlerde ise sosyoekonomik seviyesi en yüksek olan ilçe Ankara'nın Çankaya ilçesi oldu. En üst ve üst seviye grubundaki hanelerin yüzde 4,1'i Çankaya'da, yüzde 2,4'ü Kadıköy'de (İstanbul) ve yüzde 1,9'u Yenimahalle'de (Ankara) bulunuyor.

Ortalama SES skoruna göre en yüksek yedi ilçe şu şekilde sıralandı:

1. Çankaya (Ankara)

2. Kadıköy (İstanbul)

3. Beşiktaş (İstanbul)

4. Etimesgut (Ankara)

5. Nilüfer (Bursa)

6. Bakırköy (İstanbul)

7. Güzelbahçe (İzmir)

SES SKORU EN DÜŞÜK OLAN İLÇELER HANGİLERİ OLDU?

Listenin en sonunda yer alan, yani SES skoru en düşük olan yedi ilçe ise; Çamoluk (Giresun), Derebucak (Konya), Doğanşar (Sivas), Felahiye (Kayseri), Dikmen (Sinop), Pınarbaşı (Kastamonu) ve Bayramören (Çankırı) oldu.