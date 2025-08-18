İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, son günlerde kötü niyetli kişilerin kendisi ve başkan yardımcılarının eadını kullanarak yardım talebinde bulunduğuna dair bilgilere ulaştıklarını belirtti. Başkan Taban, İnegöl Belediyesi'nin böyle bir yardım toplama faaliyeti olmadığını vurguladı ve vatandaşların bu tür taleplere itibar etmemesini, ayrıca durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirmelerini önemle rica etti.

Başkan Taban'ın açıklamasında, "İNANMA!! Benim ve Başkan Yardımcılarımın adı kullanılarak sizlerden 'yardım' adi altında para talep edildiği yönünde bilgiler gelmektedir. Dolandırıcıların başvurduğu bu taleple karşılaştığınızda 122 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmenizi rica ediyorum." ifadelerine yer verildi.