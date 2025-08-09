Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarındaki ormanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Havadan 4 uçak ve 4 helikopter, karadan ise 27 arazöz ile çok sayıda orman işçisi müdahale etti. Alevler bazı yerleşim yerlerine ve Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi çevresine kadar ulaştı. Tehlike altındaki bölgelerde tedbir amaçlı tahliyeler yapılırken, yangınla bağlantılı 4 kişi gözaltına alındı. Müdahale sırasında saplanan bir itfaiye aracı ise tamamen yanarken, şoför son anda kurtuldu.

Müdahalelerin sürdüğü alandan gelen son bilgi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından paylaşıldı. Bakan Yumaklı paylaşımında "Çanakkale Merkez ve Bayramiç’te, orman kahramanlarımızın gece boyu süren aralıksız müdahalesiyle her iki yangının da ilerlemesi durdurulmuş, yangınlar BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.