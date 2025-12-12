Bu sezonun en flaş takımları arasında gösterilen Sultansu İnegölspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup 15. hafta mücadelesinde Elazığspor ise deplasmanda karşılaştı. Saat 15.00’de Elazığ stadyumunda başlayan müsabakada maçın 6’ncı dakikasında İnegölspor Taner Gümüş’ün ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Karşılıklı atakların yaşandığı maçın 17. dakikasında ev sahibi takım Fuat Bavuk’ın ayağından bulduğu golle ile maça denge getirdi. 1-1.

Golden 8 dakika sonra yine ev sahibi ekip, dakika 25’te Erkan Eyibil’in golüyle maçı 2-1’e getirdi.

Rakip alanda baskı kuran İnegölspor, 48’nci dakikada Özcan Aydın’ın ayağından bulduğu golle beraberliği yakaladı. İlk yarı 2-2 sonra erdi.

İkinci yarıda karşılıklı atacakların yaşandığı maçta, ev sahibi ekip 66’ncı dakikada da köşe vuruşunda Samet Ali Kaya’nın ayağından bulduğu golle maçı 3-2’ye getirdi.

Maçın 96’ncı dakikasında ise ev sahibi ekipte, Erkan İyibil kendisinin ikinci takımının ise 4’üncü golünü atarak skoru 4-2’ye getirdi. Maç 4-2 bitti.



İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Orhan Aktaş Enes Yılmaz, Kerem Dönertaş, Özcan Aydın, Taha Recep Cebeci, Emre Keleşoğlu, Taner Gümüş, Yasin Ozan.

Elazığspor: Muammer Yıldırım, Muhammet Ömer Çakı, Ercan Coşkun, Süleyman Özdamar, Mehmet Yılmaz, Erkan Eyibil, Hakan Yavuz, Enes Soy, Maksut Taşkıran, Halil İbrahim Sönmez, Fuat Bavuk.