Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park’ta gündemle ilgili basın toplantısı düzenledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda oynadıkları Monaco maçında istemedikleri bir sonuç aldıklarını söyleyen Özbek, "Salı günü istemediğimiz bir sonuç aldık. Bundan dolayı üzüntülüyüz. İnanıyorum ki bu aldığımız sonuç Şampiyonlar Ligi iddiamıza engel olmayacak. Sene başında takımımız için önemli hedefler koyduk. Önümüzde iki önemli maçımız var. Bu iki maç konsantreyiz. Takımımıza güveniyoruz, maçlar sonunda Şampiyonlar Ligi’nde devam edeceğimize yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Bu basın toplantısını Monaco maçında konsantrasyonlarının bozulmasın diye beklediklerini belirten Başkan Özbek, "Artık susmak mümkün değil. Türkiye Futbol Federasyonu başkanı bu önemli maçtan saatler önce kamere karşısına çıkarak yaptığı maksatlı açıklamayla tarafsızlığını kaybetmiştir. Göreve geldiğinde beri iki olağanüstü açıklama yaptı. İkisi de kulübümüze cevap vermek için. Neymiş efendim, Türk Milli Takımı için çektiği kuranın gururunu, mutluluğunu yaşayamamış. Bizim belki de en önemli Şampiyonlar Ligi maçımızın olduğu gün bu açıklamaları yapıyor. Galatasaray’ın oynadığı Şampiyonlar Ligi maçı, milli bir olay değil mi? Konuşmasının sonuna doğru da Galatasaray’a başarılar diliyor. Sen bu yaptığın konuşmalarla aslında başarıyı Monaco'ya dilemişsin. Sayın başkanın sarf ettiği sözlerin hepsinin ayrı anlamı var. Buradan sadece Türk futbol kamuoyuna değil, bütün Türkiye’ye soruyorum, 'Köpeksiz köyde çomaksız dolaşıyor' lafı bir federasyon başkanına yakışıyor mu? Sayın başkan şunu açıklamak zorunda. Köpek kim, çomaksız gezen kim? Kuzu, aslan kelimelerini de netleştirmesi gerekiyor. Olayın detayına girdiğimiz zaman kuzu kelimesi söyleniş şekline baktığınızda bambaşka bir anlam taşıyor. Kuzu kelimesi 'Kuzu gibi dinlediler' dendiği zaman, sen benim karşımda öyle bir pozisyondasın ki ağzını bile açamazsın, laf bile edemezsin. Yüzde 100 tehdit içeren bir kelime. Hiç kimse bunun aksini bana anlatmaya çalışmasın. Kaldı ki konuşmasının içinde Dursun ağabey diye bahsediyorsun sonra mikrofonların karşısına geçtiğin zaman 'Kuzu gibi dinlediler' diyorsun. Oraya maçla ilgili anlatmaya geldim. Biz size bir şeyler anlattık. Biz size çektiğimiz videolarla pozisyonları anlattık. Sen ne demişsin ne demişsin de ben kuzu gibi dinlemişim. Türk futboluna bu jargonu sokmak son derece hatalı bir şey. Ben de sana 'Koyun gibi dinledin' mi diyeceğim. Bu seviyeye inmemeye çalışıyoruz. Bu seviye Türk futboluna yakışan bir seviye değil. Kim olursan ol, nereden gelirsen gel bu üslupla, federasyon başkanlığı koltuğu doldurulamaz. Biz videoyu izlettik. Video ile ilgili başkanın yorumu, Fenerbahçe’nin hakkı yenmiş diye açıklama yaptı. Biz sizden adalet isterken takım ayrımı yapmıyoruz. Kime yapılırsa yapılsın uygulamada hata varsa bunun arkasından cezanın gelmesi lazım. 'Biz ceza zaten verecektik, siz federasyona geldiğiniz ceza vermekten vazgeçtik' duyumlarını söylüyorum. Böyle adalet anlayışı olabilir mi? Orada pozisyonları incelerken bize hiçbir şey demediler. Mikrofon karşısına geçtiğinde Fenerbahçe’nin hakkının yendiğiyle ilgili açıklama yapıyor. Burada bugüne kadar yapılan uygulamaya bağlı olarak bu haksızlığa sebep olan kişinin ceza alması gerekirdi. Sayın başkan sen en tarafsız olması gereken kurum başkanısın. Yorum yapıyorsun. Bir basın toplantısı yapıyorsun sadece Galatasaray’ı konuşuyorsun. Böyle bir gündemle yaptığın basın toplantısında bir de tarafsız olduğu zannediyorsun. Ben açıkçası nasıl inandığını da çok merak ediyorum. Tarafsızlığın sizin en büyük şiarınız olması gerek. Allah’ın lütfuyla o koltuğu geldiğinizi söylüyorsunuz ama unutmayın ki Allah’ın sopası yoktur" diye konuştu.



"Size kim ceza verecek?"

Her açıklama yaptıklarında federasyonun ceza verdiğini hatırlatan sarı-kırmızılıların başkanı, "Bu da ayrı bir tutarsız. Seçim döneminde ceza almayacak dedi. Sonra vazgeçti. Amacının şu olduğunu düşünüyorum, 'Ben Galatasaray başkanına ceza vere vere yasa gereği başkanlık koltuğundan indireyim'. Siz zaten konuşmalarınıza bağlı disiplin yönetmeliği çerçevesinde cezayı veriyorsunuz. Bu yetmiyor basın toplantılarıyla bir de ağzınıza geleni konuşuyorsunuz. Size kim ceza verecek? Sen disiplin yönetmeliği ceza vermek zorundasın. Basın toplantısının konusu sadece Galatasaray olamaz.



"Hiç kimse Galatasaray’ın hakkını elinden alamaz"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Galatasaray'a karşı tutumunun gizlenemez hale geldiğini aktaran Dursun Özbek, "Bugün geldiğimiz nokta son derece net. Bugünkü Türkiye Futbol Federasyonu’nun, Galatasaray'a karşı tutumu gizlenemez hale gelmiştir. Galatasaray nefreti ayyuka çıkmıştır. Bütün taraftarlarımız bilmelidir ki şu anda Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray nefretiyle yönetilmektedir. Biz ne kadar uzak dursak da onlar tam tersini yapıyor. Kuzu gibi dinlediler demekle bu gerginliği en üst seviyeye taşıyorsun. 'Kuzu gibi dinlediler' ne demek? Buradan son bir sözüm de Galatasaray’ı sevenleri için olacak. Bu takım, son 3 sezon tüm ittifakları yenerek şampiyon oldu. Yine başaracağız. Her zamanki gibi birlikte başaracağız. Şimdi tam kenetlenme zamanı. Dört bir taraftan yaylım ateşine tutulmuşuz. Bu sabah çıkan haberlere bakın. Amacın ne olduğu kesin. Ama herkesin şunu iyi bilmesi lazım. Hiç kimse Galatasaray’ın hakkını elinden alamaz. Bunları çok gördük. Son 3 sene içerisinde bunların hepsini yaşadık. Şimdi tam kenetlenme zamanı. Çünkü başka Galatasaray yok" ifadelerini kullandı.