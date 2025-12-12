26 Eylül’de Yalova Çınarcık’taki evinin terasından düşerek yaşamını yitiren Güllü’nün ölümüyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

RAPOR ORTAYA ÇIKTI: “İTİLME YA DA FİZİKSEL MÜDAHALEYLE DÜŞÜRÜLME”

Sabah gazetesinin aktardığı bilirkişi raporunda, Güllü’nün ölümünün “sıradan bir düşme” ile açıklanamayacağı, “itilme ya da fiziksel müdahaleyle düşürülme” olasılığının yüksek olduğu ifade edildi.

Raporda; düşme yönü, vücut konumu, hızlanma, temas bölgeleri ve darbe şiddetinin basit bir kayma ya da sendelemeyle uyumlu olmadığı, fiziksel bulguların dışarıdan uygulanan bir kuvvete işaret ettiği belirtildi.

TÜBİTAK KAYITLARIYLA GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Öte yandan TÜBİTAK tarafından incelenerek temizlenen güvenlik kamerası ses kayıtlarında ise Güllü’nün bir boğuşma sonrası pencereden itilmiş olabileceği ortaya kondu. Kayıtlarda, Gülter’in “Şimdi seni atacağım” ve ardından “Hadi görüşürüz, bay bay” dediği tespit edildi.

GÜLLÜ ‘BUNLAR BENİ ÖLDÜRECEK’ DEMİŞ

SHOW TV’deki “Bu Sabah” programına ayrıca Güllü’nün yakın dostu Çiğdem Turan ile eski asistanı Bedriye Karabulut da konuk olarak katıldı.

Çiğdem Turan gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, Güllü ile 42 yıllık çok yakın bir dostlukları olduğunu ve Tuğyan’ın çocukluğundan beri agresif olduğunu söyledi. Turan, Güllü’nün ölümünden 3-4 gün önce kendisini arayarak “Bunlar beni öldürecek” dediğini aktardı.