Hakemler: Erdal Yılmaz, Bülent Korkmaz, Ahmet Kotan

İnegöl Kafkasspor: Hüseyin Genç, Serdar Eylik (Dk 89 Furkan Bacaklı), Umut Doğdu (Dk 78 Ege İnkaya), Muhammed Arif Akbaş, Mert Polat Keklik, Metin Esmer, Onur Akdoğan (Dk 93 Muhammet Eren Kamış), Ömer Faruk Aydemir, Emre Kara, Onur Toroman (Dk 46 Ömer Taha Yılmaz), Yusuf Kaplan (Dk 89 Talha Ungan)

Galata Spor Kulübü: Atakan Nuri Ordu, Efe Arda Koyuncu, Yasin Ayan, Muharrem Öner (Dk 46 Ümit Emirhan Demir), Eren Karaağaç, Mete Han Genç, Mustafa Kürşat Tümay, Fatih Dinç (Dk 30 Emre Yalçın), Berkay Kençtemur, Abdülmecid Dönmez, Okan Deniz

Sarı kartlar: Serdar Eylik, Onur Akdoğan, Ömer Yılmaz, Talha Ungan (Kafkasspor), Emre Yalçın, Berkay Kençtemur, Okan Deniz, Abdülmecid Dönmez (Galata)

Kırmızı kart:

Goller: Emre Kara, Yusuf Kaplan (2), Mert Polat Keklik (Kafkasspor)

Maçtan önemli dakikalar

10'ncu dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasına yapılan ortada defanstan dönen topa vuran Emre, topu ağlarla buluşturdu. 1-0

24'ncü dakikada yapılan hatalı geri pasta topla buluşan Kafkassporlu Yusuf'un vuruşu ağlarla buluştu. 2-0

57'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında Umut'un ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Yusuf'un kafa vuruşu ağlarla buluştu. 3-0

81'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasında topla buluşan Mert'in vuruşu ağlarla buluştu. 4-0