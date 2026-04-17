Çanakkale'de iddiaya göre sosyal medya üzerinden silahla tehdit içerikli paylaşım yapan öğrenci adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kahramanmaraş'taki saldırının ardından Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sosyal medya hesabından, 'Biz de birileriyiz' diyerek silahla tehdit içerikli paylaşım yapan 14 yaşındaki lise öğrencisi E.K., İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından şüpheli E.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
