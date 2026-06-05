Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Şehitler Mahallesi ile Akhisar Mahallesi arasındaki yolda seyir halinde olan Niyaz A.(66) yönetimindeki 06 FV 0129 plakalı kamyon direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi.

Tarlalık alana yan yatan kamyonda yaralanan sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.