Sincan Belediyesi, ilçe genelinde hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor. Sincan Kaymakamlığı himayelerinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda ve Sincan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Sincan Bilim ve Teknoloji Festivali", Arasta Sincan’da kapılarını açtı. Ankara’nın en büyük bilim festivallerinden biri olma hedefiyle düzenlenen etkinlikte, yapay zeka uygulamalarından robotik deneyimlere, bilim atölyelerinden teknoloji sergilerine kadar birçok faaliyet ziyaretçilerle buluştu. Festival kapsamında dron gösterileri, simülasyon alanları ve interaktif etkinlikler de katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Burada açıklamalarda bulunan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan’ın giderek göç aldığını ve Ankara’nın en gelişen ilçelerinden biri olduğunu belirtti. Sincan’da bilim ve teknoloji alanında projeler yapmaya devam edeceklerini de ayrıca ifade eden Ercan, bu etkinliğe tüm Sincanlıları davet etti.

"Sincan’da sanata, kültüre, bilime ve spora dair yaptığımız etkinlikler dolup taşıyor"

Sincan’ın giderek geliştiğini ve gelişmeye devam edeceğini belirten Ercan, "İçinde bulunduğumuz alan açık meydan ve yeni belediye binamızın da önü. Burası Sincan’ın yeni yüzü diyebilirim. Burada geniş katılımlı bir etkinlik yapıyoruz. Bilim ve teknoloji festivali yapıyoruz. Çok sayıda okulumuz katılım sağladı. 10 bine yaklaşan bir katılımcı sayısından bahsediyoruz. Bu akşama kadar 20 binleri bulacak gibi gözüküyor. Sincan’da sanata, kültüre, bilime ve spora dair yaptığımız etkinlikler dolup taşıyor. Çünkü Sincan çok hareketli, çok dinamik insanlardan oluşan bir ilçe. Ankara’nın en hızlı gelişen ve en genç metropol ilçesi" diye konuştu.