Canik Belediyesi, ilçenin teknoloji altyapısını güçlendirmeye yönelik projelerine yenilerine eklemeye devam ediyor. İlçede fiber dönüşümü sürdüren Canik Belediyesi, 20 bin haneyi kapsayan fiber optik ağ altyapı çalışmalarının yüzde 80’lik bölümünü tamamladı. Canik Belediyesi’nin, özel bir internet servis sağlayıcı firmayla imzaladığı iş birliği protokolüyle hayata geçirdiği önemli altyapı yatırımıyla ilçedeki 20 bin hanenin VDSL altyapıdan, yüksek hızlı internet erişimine imkân sunan fiber optik ağ altyapısına geçişi sağlanacak. Fiber optik ağ altyapı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik’te 20 bin hanemizi fiber altyapıyla buluşturuyoruz" dedi.

Vatandaşlara yüksek hızlı internet

Canik’te fiber optik ağ altyapı çalışmalarını program dâhilinde etap etap devam ettirdiklerine işaret eden Başkan Sandıkçı, "Canik’imize kazandırdığımız fiber optik ağ altyapı yatırımı hem ilçemizin teknoloji altyapısını güçlendiren, hem de yaşamı kolaylaştıran projelerimiz arasında yerini alıyor. İlçemizde gerçekleştirdiğimiz fiber dönüşümle hanelerimizi, yüksek hızlı internet erişimi sağlayan fiber optik altyapıya kavuşturuyoruz. Mahalle bazlı yürüttüğümüz çalışmalar çerçevesinde, ilçemizdeki 20 bin hanemizi fiber optik altyapıyla buluşturacağız. İlçemiz için gayretle çalışmaya devam ediyor, yeni projeleri ve yatırımları hemşehrilerimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.