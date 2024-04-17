Çanakkale’de 48’inci Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kordon Truva atı önünde turizmciler tarafından tanıtım stantları açıldı.

Etkinliğe, Vali İlhami Aktaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Hüseyin Şevik, ilgili kurumların personeli ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve turizmciler tarafından açılan stantları gezen Vali İlhami Aktaş, görevli personelden tanıtım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Stant görevlileri ile bir süre görüşerek sohbet eden Vali İlhami Aktaş, 48. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan tanıtım çalışmalardan dolayı stant görevlilerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Turizmin geliştirilmesi için yapılan çalışmaların çok kıymetli olduğunu ve Çanakkale turizminin her açıdan geliştirilmesi için hep birlikte gayret gösterdiklerini ifade eden Vali İlhami Aktaş, Çanakkale’nin değerlerinin ziyaretçilere en iyi şekilde tanıtılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.