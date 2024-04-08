Çanakkale’de, Türk Polis Teşkilatı’nın 179’uncu yıl dönümü Atatürk Anıtı’nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı’nın 179’uncu yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, emniyet müdür yardımcıları ve polisler katıldı. İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Deniz Polis Eğitim Merkezi Müdürü Adnan Yenici, Emniyet Teşkilatı Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale İl Başkanı Gökhan Uz ve Çanakkale Polis Emeklileri Derneği Başkanı Adem Sırlan, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Emniyet Müdürü Arıcı, tören sonrası personelin günlerini kutladı.