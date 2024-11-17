Çanakkale’nin Biga ilçesinde üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 1 kilo 682 gram skunk ele geçirilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ile Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada 3 şüphelinin üzerlerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada 1 kilo 682 gram skunk ele geçirildi. Şüpheliler hakkında ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından işlem yapıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.