Toplumun temel yapı taşı olan ailenin; hızlı yaşam temposu, değer aşınması ve iletişim sorunları nedeniyle ciddi sınamalarla karşı karşıya kaldığına dikkat çeken AGD İnegöl Temsilciliği, bu doğrultuda evliliği iman, sorumluluk ve emanet bilinci çerçevesinde ele alan kapsamlı bir eğitim süreci planladı.

Anadolu Gençlik Derneği ve Genç Doku iş birliğiyle düzenlenecek program, dört hafta boyunca her cuma günü İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Eğitim programına, ilim adamı Nureddin Yıldız konuşmacı olarak katılacak.

Dört Haftalık Eğitim Programı

“Bir Ömür Okulu” kapsamında ele alınacak konu başlıkları ise şöyle:

1. Hafta: Evliliğin Temeli: İman

2. Hafta: Erkek ve Kadının Rolleri

3. Hafta: Ailede İletişim

4. Hafta: Evlilikte Huzuru Korumak

Programla; evliliğe hazırlanan gençler, evli çiftler ve aile sorumluluğunu yeniden kuşanmak isteyen herkes için Kur’an ve sünnet ışığında sahih bir bakış açısı kazandırılması hedefleniyor. Eğitimlerde aile içinde sevgi, merhamet, adalet ve sorumluluk bilincinin nasıl korunacağı, karşılaşılan sorunlar karşısında nasıl sağlıklı bir duruş sergilenmesi gerektiği ele alınacak.

“Sağlam Aile, Güçlü Toplum”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan AGD İnegöl Temsilcisi Eyyüp Aydınlı, iman ve sevgi temelli kurulan ailelerin toplumu ayakta tutan en güçlü yapı olduğunu vurguladı. Aydınlı, “Bir Ömür Okulu ile amacımız geçici çözümler üretmek değil; ömür boyu sürecek sağlam bir aile bilinci inşa etmektir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Gençlik Derneği İnegöl Temsilciliği, tüm İnegöl halkını bu anlamlı ve faydalı programa davet ederek, çalışmanın ailelerin ve toplumun geleceğine katkı sunmasını temenni etti.