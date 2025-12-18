Edinilen bilgilere göre, 15 DG 843 plakalı aracın sahibi, otomobilini arkadaşı S.A.’ya emanet etti. S.A., aracı kullandıktan sonra park ederek bölgeden ayrıldı.

Sabah saatlerinde aracının yanına gelen araç sahibi, otomobilin üzerinde mermi izleri olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede aracın park halindeyken hedef alınmadığını tespit etti. Araçta toplam 6 adet mermi isabeti olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, silahlı saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: Aleyna Yağmur Akdağ