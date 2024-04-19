Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu’nda İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları görüşüldü. AKPM’deki Türk delegasyonundan AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Gazze’deki masum sivillerin İsrail’in haksız ve hukuksuz saldırılarına maruz kaldığını ifade etti. Canbey, "Çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana 33 binden fazla insan öldürüldü ve bu sayı halen artmaya devam ediyor" dedi.

Merkezi Fransa’nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisine (AKPM) dünyadan çok sayıda milletvekili katıldı. AKPM Genel Kurul’unda söz isteyen Dr. Mustafa Canbey, "Ne yazık ki bugün burada modern tarihin en karmaşık ve yıkıcı insanlık felaketlerinden biri olan Gazze katliamını görüşüyoruz. Meclis olarak, masum siviller için empati kurarak bu meseleyi ele almak ve sürdürülebilir bir çözüm geliştirmek çok önemlidir. Çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana 33 binden fazla insan öldürüldü ve bu sayı halen artmaya devam ediyor. Avrupa Konseyi üye devletlerinin temsilcileri olarak, Orta Doğu’nun ve dünyanın en yıkıcı felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Gazze’deki masum siviller İsrail’in haksız ve hukuksuz saldırılarına maruz kalmaktadır. Dahası, İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı abluka nedeniyle masum siviller yıkıntılara, açlığa ve susuzluğa mahkûm edilmiştir. Hayatını kaybedenlerin çoğu, gıda ve temel insani ihtiyaç sıkıntısı çeken kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bu durum küresel barışı da tehdit etmektedir" ifadelerini kullandı.

İsrail’in orantısız sivil kayıplardan sorumlu olduğunun açık olmasına rağmen hiçbir şey yapılmadığını belirten Canbey, "Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD), İsrail’in ateşi kesmesi, sivilleri öldürmeyi durdurması ve bölgeye insani yardımın girmesine izin vermesi gerektiğine hükmetmiş olsa da insanlar hala acı çekmektedir. İsrail ve İran arasında yaşanan son silahlı çatışma bir kez daha göstermiştir ki Gazze’de kalıcı bir çözüme ulaşılmadığı sürece Orta Doğu’da barış ve istikrar olmayacaktır. Meclis, İsrail’den UAD’nin kararına uymasını ve bu kararı uygulamasını istemelidir. Bu karar kalıcı bir çözüm olmasa da Gazze’deki siviller için önemli bir rahatlama sağlayacaktır" dedi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin ahlaki pusulasının sağlam olduğuna ve hukukun üstünlüğü ile insan haklarını korumak için çaba sarf edeceğine inandığını belirten Mustafa Canbey, Meclisi, kalıcı bir ateşkes sağlanması ve Gazze Şeridi’ne derhal yardım gönderilmesine izin verilmesi için İsrail üzerinde baskı oluşturacak bir süreç başlatmaya davet etti.