AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Dr. Mustafa Canbey, Balıkesirin güzel ilçesi Gömeç’te gerçekleştirilen bamya hasadına katıldı.BALIKESİR (İGFA) - AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Dr. Mustafa Canbey, Balıkesirin güzel ilçesi Gömeç’te gerçekleştirilen bamya hasadına katıldı.



İlçe Başkanı Aytekin Öz’ün de eşlik ettiği programda, Milletvekili Canbey, çiftçilerle bir araya gelerek hasat sürecine katıldı ve emekçi vatandaşlarla sohbet etti.

Dr. Mustafa Canbey, yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çiftçilere verdiği öneme dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, bu ülkenin gerçek sahibi, toprağına, mahsulüne sahip çıkan, alın teriyle üretim yapan çiftçilerimizdir. Bugün burada, Gömeç’teki bamya üreticilerimizin emeğine tanıklık etmek, onların yanında olmak bizler için büyük bir gurur ve onurdur." dedi.

Çiftçiliğin sadece ekonomik bir faaliyet olmadığını, aynı zamanda ülkenin bağımsızlığı ve geleceği için hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Canbey, "Tarım, sadece karnımızı doyuran değil, aynı zamanda ekonomimizi de ayakta tutan en önemli unsurlardan biridir. Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını alması, hem ülkemizin geleceği için hem de yerel ekonomilerimizin güçlenmesi adına büyük bir önem arz ediyor. Bu sebeple her daim çiftçimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Bamya hasadının verimli geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Canbey, "Bugün burada gördüğümüz emek, sabır ve alın teri, Türkiye’nin güçlü yarınlarına atılan adımların somut bir göstergesidir. Çiftçilerimize verdiğimiz destekler artarak devam edecek ve sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Program, bamya hasadının tamamlanmasının ardından Dr. Mustafa Canbey ve beraberindeki heyetin çiftçilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Gömeç ilçe Başkanı Aytekin Öz ve beraberinde teşkilat mensupları katıldı.