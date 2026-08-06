Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Terörsüz Türkiye" vizyonunun ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir yaklaşım olduğu belirtilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadelede üzerine düşen görev ve sorumlulukları kararlılıkla yerine getirmeyi sürdüreceği kaydedildi. Büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelede güvenlik güçlerinin üstün gayreti ve milletin desteği sayesinde önemli başarı elde edildiği ifade edilen açıklamada, "Bu tarihi başarıda en büyük pay, vatan uğruna fedakârlığın en yüce örneğini sergileyen aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve onların ailelerine aittir" denildi. Terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılmasının yalnızca Türkiye’nin değil bölgenin de barış, güvenlik ve istikrarına katkı sağlayacağı vurgulanan açıklamada, "Bu yönüyle Terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşen görev ve sorumlulukları kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceği belirtilerek, terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla taçlandırılması için gerekli her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği kaydedildi.

SEEBRIG Karargâhı İstanbul’da tam harekât kabiliyetine ulaştı

Öte yandan Bakanlık, Güneydoğu Avrupa Bölgesi’nde istikrarın sağlanması, iş birliği ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla 1999 yılında kurulan Güneydoğu Avrupa Tugayı (SEEBRIG) Karargâhı’na Türkiye’nin ikinci kez ev sahipliği yaptığını duyurdu. Daha önce 2007-2011 yılları arasında SEEBRIG Karargâhı’na ev sahipliği yapan Türkiye’nin 2026-2032 döneminde de İstanbul’daki 3’üncü Kolordu Komutanlığı Orgeneral Muharrem Mazlum İskora Kışlası’nda karargâha ev sahipliği yapacağı belirtildi. Bu kapsamda Kuzey Makedonya’nın Kumanovo kentinde konuşlu bulunan SEEBRIG Karargâhı’nın envanterindeki araç, gereç ve malzemelerin 19-21 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’a taşındığı, personelin de aynı tarihlerde kademeli olarak intikal ettiği bildirildi. Açıklamada, Tugay Karargâhı’nın 3 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul’da tam harekât kabiliyetine ulaştığı belirtilirken, karargâhta Türkiye, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Kuzey Makedonya’dan toplam 28 çekirdek personelin görev yaptığı, bunların 12’sinin Türk, 16’sının ise yabancı personelden oluştuğu kaydedildi. SEEBRIG Karargâhı’nın aktivasyon, komuta devir teslim ve 27’nci kuruluş yıl dönümü törenlerinin 27 Ağustos’ta İstanbul’da birlikte icra edilmesinin, karargâhın ise 31 Ağustos’ta resmen aktif hale getirilmesinin planlandığı ifade edildi.