Kestel Belediyesi tarafından yaklaşık 9 bin 500 metrekarelik alanda yürütülen çalışmalar kapsamında Aile Parkı, baştan sona yenileniyor. İlçenin merkezinde yer alan park, gerçekleştirilen düzenlemelerle her yaştan vatandaşın yararlanabileceği modern bir yaşam alanına dönüştürülüyor.

Proje kapsamında park içerisinde kesintisiz yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, yeni nesil fitness alanı ile mini basketbol ve futbol sahaları oluşturuluyor. Mevcut yeşil alanlar yenilenirken peyzaj, aydınlatma, sulama ve yağmur suyu altyapısına yönelik çalışmalar da eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, park içerisindeki uygulamaları değerlendirerek çalışmaların titizlikle yürütülmesi konusunda ekiplere gerekli talimatları verdi.

-Başkan Erol, 'Kestel'imizin kalbi Aile Parkı'nı baştan sona yeniliyoruz'

Başkan Erol yaptığı açıklamada, 'Kestel'imize çok yakışacak bir projeyi adım adım hayata geçiriyoruz. Kestel'imizin kalbi Aile Parkı'nı baştan sona yeniliyoruz. Yaklaşık 9 bin 500 metrekarelik alanda yürüttüğümüz çalışmalarla parkımızı daha modern, daha güvenli ve daha kullanışlı bir yaşam alanına dönüştürüyoruz.

Kesintisiz yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, fitness alanı, mini basketbol ve futbol sahaları ve yenilenen yeşil alanlarımızla her yaştan hemşehrimizin keyifle vakit geçireceği parkımızı Kestel'imize kazandırıyoruz. Çok yakında parkımız yepyeni yüzüyle sizleri ağırlamaya hazır olacak. Biz çalışmaya, Kestel'imize değer katmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.' ifadelerini kullandı.