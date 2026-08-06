Benzin fiyatında bu gece yarısından itibaren litre başına 4,35 TL’lik düşüş oluşması bekleniyor.

Ancak söz konusu indirimin sürücülere yansımayacağı belirtiliyor. Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre, benzinde oluşan 4,35 TL’lik maliyet avantajının tamamının Özel Tüketim Vergisi’ne aktarılması planlanıyor.

Bu nedenle benzin fiyatlarında pompaya yansıyan herhangi bir indirim olmayacak. Maliyetlerdeki düşüş vergi düzenlemesi kapsamında değerlendirilirken, araç sahipleri mevcut fiyatlardan akaryakıt almaya devam edecek.