İnegöl Belediyesi tarafından Alanyurt bölgesi Yunusemre Mahallesinde Belediye Ek Hizmet Binası önündeki alanda yapımına başlanan yüzme havuzu projesinde çalışmalar devam ediyor.

Spor Totot Teşkilatı iş birliğinde İnegöl’e kazandırılacak olan ve 625 m2’lik bodrum kat ile 966 m2’lik zemin kat şekilde planlanan tesiste 12.5x25 metre ölçülerinde 140-180 cm aralığında derinliğe sahip 5 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzuyla beraber 4x6 metre ölçülerinde ve 50 cm derinlikte bir çocuk havuzu da yer alacak.

Burada ayrıca Gastro Ekspres ismiyle Gastro Kafe vatandaşların hizmetine sunulacak.

BAŞKAN TABAN PROJEYİ YERİNDE İNCELEDİ

2025 yılı Şubat ayında Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk ile Belediye Başkanı Alper Taban arasında imzalanan protokolün ardından, 2026 yılıyla birlikte yapımına başlanan havuz projesini, Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi.

Burada açıklamalarda da bulunan Başkan Taban, “Alanyurt Yunuesmre Mahallemizde Ek hizmet Binamızın bulunduğu alanda öğrencilerimiz, gençlerimiz ve yetişkinlerimiz için çok güzel bir havuz hazırlıyoruz.

Burada içerisinde; yetişkinler için kademeli yüzme havuzu ve diğer havuzumuzda olmayan çocuklarımız için ayrı bir yüzme havuzu olacak. Yine bir Gastro Kafe burada hizmet verecek. Hemen yan tarafta bulunan, daha önce Ek hizmet binamız olarak hizmet veren binada da güzel bir Nöbetçi Kitaphane kazandırmak istiyoruz. Süreç devam ediyor. En kısa sürede bunları hayata geçirmiş olacağız. Ben şehrimize ve tüm vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.