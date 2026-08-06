Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar’ın paylaştığı listeye göre grubun en ucuz sigaraları 120 TL’ye, en pahalı ürünü ise 150 TL’ye yükseldi.

Yeni fiyat listesine göre Parliament Midnight 140 TL, Parliament Night Blue Pack ve Aqua Blue Slims 130 TL, Parliament Midnight Blue ise 125 TL’den satılacak.

Marlboro Red Long, Red ve Touch çeşitlerinin fiyatı 125 TL olurken Marlboro Edge 123 TL, Edge Slims ve Edge Blue 120 TL olarak belirlendi.

Muratti ve Muratti Blu 122 TL’ye yükselirken Lark, Chesterfield ve L&M grubu sigaraların fiyatı 120 TL oldu. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü Marlboro Roll 50’nin satış fiyatı ise 150 TL olarak açıklandı.