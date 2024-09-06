Çanakkale’nin Çan ilçesinde 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Toplantıda 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılında ilçe genelinde güvenli ve huzurlu bir eğitim-öğretim ortamı sağlamak amacıyla okullar ile yakın çevrelerinde alınacak tedbirler hakkında bilgi verildi. İlçe genelinde okulların güvenliğinin okul aile birlikleri, veliler ve tüm kurumlarca koordineli olarak alınacak tedbirler görüşülerek detaylı değerlendirmeler yapıldı. Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya Emniyet Müdür V. Komiser Üzeyir Arslan, Jandarma Komutanı Kıd. Ütgm. Levent Çalış, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fuat Kılıçaslan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erhan Gerçek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Belma Türe, İlçe Sağlık Müdürü Nilay Baran Okul Müdürleri, Okul Aile Birliği Başkanları katıldı.